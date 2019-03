Brexit, May: "Domani mozione 'no deal'" SOTTOTITOLI

(Agenzia Vista) Londra, 12 marzo 2019 "Continuo a pensare che il risultato di gran lunga migliore fosse che il Regno Unito lasciasse la Brexit in modo ordinato, con un accordo. L'accordo che abbiamo negoziato è il migliore e l'unico disponibile. Ecco come il Governo intende procedere, due settimane fa ho preso una serie di impegni riguardo ai passi da seguire nel caso la Camera rifiutasse l'accordo. Oggi presenteremo la mozione dibattere domani per verificare se la Camera vuole lasciare l'Ue senza accordo il 29 Marzo.” Così il premier britannico Theresa May dopo la bocciatura del suo accordo alla Casa dei Comuni. Fonte: Parliament Live Tv Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev