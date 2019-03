(Agenzia Vista) Napoli, 12 marzo 2019 Bonisoli: "In aumento visitatori nei musei italiani, segno che le cose possono cambiare" "In aumento visitatori nei musei italiani, segno che le cose possono cambiare". Così Alberto Bonisoli, ministro ai Beni e alle Attività Culturali, in visita al Pio Monte della Misericordia dove è esposto il quadro del Caravaggio 'Le Sette opere della Misericordia' . AM News Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev