(Agenzia Vista) Roma, 12 marzo 2019 Via della Seta, Zingaretti altro pasticcio del Governo Il Presidente della Regione Lazio e segretario eletto del Partito Democratico Nicola Zingaretti ha incontrato presso la sede di Più Europa il segretario Benedetto Della Vedova. Al termine del vertice, i rappresentanti dei due partiti hanno confermato la volontà di correre in due liste diverse in vista delle elezioni europee previste il 26 maggio. In Parlamento europeo il PD aderirà al gruppo dei socialdemocratico, mentre Più Europa all'Alde, l'alleanza dei liberaldemocratici. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev