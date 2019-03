Il Cnel compie 60 anni

Jack Savoretti: canto in inglese il romanticismo italiano

Milano, 12 mar. (askanews) - "Un album italiano, cantato in inglese". Jack Savoretti definisce così "Singing to Strangers", il suo nuovo disco in uscita il 15 marzo, come fosse specchio del doppio legame dell'autore britannico, nato a Londra, ma di origini italiane. E questa volta nelle tracce del disco, fra cui i singoli "Candlelight" e "What more can I do", ha messo tanto del Paese in cui è ...