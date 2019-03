"11", l'album Unicef cantato da bambini di Siria e Medio Oriente

Roma, 12 mar. (askanews) - A otto anni dall'inizio della guerra in Siria, l'Unicef ha lanciato il suo primo album di canzoni per bambini, cantate da bambini provenienti dalla Siria e dai paesi vicini. È il progetto "11", nato con il supporto dell'Unione europea e in collaborazione con il celebre compositore libanese Jad Rahbani, che comprende brani per bambini amati in tutta la regione che ...