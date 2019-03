Via della seta, Di Maio: "Riequilibrare import-export con Cina non stravolge assetti"

(Agenzia Vista) Roma, 12 marzo 2019 "La Via della Seta non è assolutamente un'occasione per noi di stabilire nuove alleanze geopolitiche ma solo una opportunità di riequilibrare l'export con la Cina, dobbiamo riequilibrare la bilancia commerciale. Il tema delle esportazioni - ha aggiunto - passa per il dialogo con nuovi Paesi ma senza stravolgere i nostri assetti internazionali e non per decidere nuove alleanze a livello geopolitico. In questo momento la bilancia pende clamorosamente dal lato della Cina”. Così il ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio, durante la presentazione del progetto Incentivi.gov.it.. Fonte: Facebook/Luigi Di Maio Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev