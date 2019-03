(Agenzia Vista) Roma, 11 marzo 2019 Roma-Empoli, Iachini gol annullato valutazioni che lasciano l'amaro in bocca La Roma torna a vincere in campionato nella prima partita di Claudio Ranieri come allenatore. Malgrado le tante assenze, i giallorossi riescono ad avere la meglio sull'Empoli imponendosi per 2-1. Decisive le reti di Stephan El Shaarawy e Patrick Schick, mentre i toscani hanno beneficiato di un autogol di Juan Jesus. "Una vittoria importante, specialmente per l'autostima dei ragazzi - ha commentato il tecnico testaccino in conferenza stampa - Mancavano i nostri pezzi da novanta, ma va bene così. Dobbiamo migliorare molto. Voglio ringraziare i tifosi che nel momento di difficoltà si sono stretti alla squadra, se abbiamo vinto è anche grazie all'oro. In questa fase di carenza d'ossigeno abbiamo bisogno di tutti i dottori". Rimpianti in casa Empoli per un gol annullato nel finale a Rade Krunic grazie alla tecnologia della Var. I toscani vedono avvicinarsi il Bologna terz'ultimo in classifica: ora le due squadre sono separate da un solo punto. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev