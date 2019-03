Europee, Salvini: "Alleati in diversi Paesi, evento a Roma a metà aprile"

(Agenzia Vista) Milano, 11 marzo 2019 "Faremo a Roma nella prima metà di aprile un primo evento con gli alleati europei per presentare le nostre proposte per un'Europa che cambia e che sogna. Già oggi la Lega ha alleati nella maggioranza assoluta dei Paesi europei, stiamo lavorando ancora”.Così il vicepremier e segretario della Lega, Matteo Salvini, al termine del Consiglio federale in via Bellerio a Milano. Fonte: Facebook/Matteo Salvini Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev