Brexit, Dombrovskis: "Molto meno distruttivo per entrambe le parti se si trova accordo" SOTTOTITOLI

(Agenzia Vista) Bruxelles, 11 marzo 2019 "Per quanto riguarda la preparazione al 'no deal', alla Commissione europea abbiamo preso una serie di decisioni, informazioni e comunicazioni con diversi stakeholder sui possibili passi, per esempio nell'area della Finanza. Quindi il piano di contingenza da parte dell'Ue sta avendo luogo ma chiaramente penso che sarebbe molto meglio trovare un accordo. Sarebbe molto meno distruttivo per entrambe le parti.” Così il vice-presidente della Commissione europea, Valdis Dombrovskis, parlando coi giornalisti al suo arrivo all’Eurogruppo a Bruxelles. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev