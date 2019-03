Tav, Moscovici: "Errore dire che è un progetto negativo" SOTTOTITOLI

(Agenzia Vista) Bruxelles, 11 marzo 2019 "Spero che i nostri amici italiani, nonostante le vicissitudini del momento e le domande che sono legittime, rivalutino la cosa e rimangano impegnati nell'opera. Dire che questo progetto non ha senso ed è negativo è un errore. E' un grande progetto sia per l'Europa sia per la Francia sia per l'Italia, motivo per cui sono stati decisi importanti finanziamenti europei.” Così il commissario agli affari economici Pierre Moscovici rispondendo ai giornalisti all'ingresso dell’Eurogruppo. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev