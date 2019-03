(Agenzia Vista) Roma, 11 marzo 2019 Tav, Lezzi: "Bandi non partiranno senza accordo politico, Conte vuole ridiscutere opera" "Senza un accordo politico i bandi per la Tav non partiranno. E' importante anche la posizione del presidente Conte che vuole ridiscutere l'opera con la Francia e l'Ue". Queste le parole di Barbara Lezzi, ministro per il Sud, intervistata fuori palazzo Chigi al termine della cabina di regia su Bagnoli. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev