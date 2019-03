(Agenzia Vista) Fisciano (Sa), 11 marzo 2019 Tav, Fico: "Nessuna figuraccia con l'Europa" "Nessuna figuraccia con l'Europa". Così Roberto Fico, Presidente della Camera dei Deputati, in visita al Campus Universitario di Fisciano in provincia di Salerno. AM News Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev