Salvini arriva alla scuola politica della Lega e gli studenti gli cantano 'Buon compleanno'

Via della Seta, Salvini: “Basta che si tuteli interesse nazionale”

(Agenzia Vista) Milano, 10 marzo 2019 "No, a me basta che venga tutelato l'interesse nazionale soprattutto quando si parla si telecomunicazioni e dati sensibili, perchè mettere i dati e le informazioni di milioni di italiani in mano ad altri è una cosa molto delicata e quindi bisogna pensarci cinque volte". Così il ministro Matteo Salvini a margine della Scuola di formazione politica della Lega ...