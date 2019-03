8 Marzo, manifestazione delle donne a Bruxelles, immagini

(Agenzia Vista) Bruxelles, 08 marzo 2019 8 Marzo, manifestazione per la Festa della donna a Bruxelles, immagini Le donne in piazza a Bruxelles per manifestare contro la disparità e la violenza di genere. Sindacati, associazioni e singoli cittadini si sono riuniti davanti alla Gare Centrale per cominciare la marcia che si concluderà a Place du Luxembourg. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev