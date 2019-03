Tav, Di Maio: "Non decide solo uno, non funziona così"

(Agenzia Vista) Roma, 08 marzo 2019 "Se su due Vicepremier e un Presidente del Consiglio due siamo critici non può portare a dire che siccome l'analisi costi-benefici non va bene allora decide solo uno. Non funziona così." Lo ha detto il vicepremier Luigi DiMaio durante una conferenza stampa a Palazzo Chigi. _Courtesy Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev