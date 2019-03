Tav, Di Maio: “Contratto atto solenne, i soldi si spendono per cose utili”

(Agenzia Vista) Roma, 08 marzo 2019 "Quando abbiamo scritto il contratto lo abbiamo fatto in 6 giorni, è un atto solenne e anche quello che fonda tutta la nascita del governo: il cosa prima del chi. E' il contratto nel quale mi sono adoperato come capo politico per proporre temi che M5s aveva piu a cuore". Lo ha detto il vicepremier Luigi DiMaio durante una conferenza stampa a Palazzo Chigi. _Courtesy Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it