Tav, Toti: "Non so se ci sarà crisi di Governo, l'opera serve"

(Agenzia Vista) Liguria, 08 marzo 2019 "Non so se si verifichera' una crisi di Governo, so che la Tav serve e credo che si debba andare avanti coi lavori. Mi pare che la gamba leghista del governo l'abbia ribadito con grande chiarezza, come d'altronde la Lega ha sempre ribadito anche in questa amministrazione e nelle amministrazioni regionali del Nord l'esigenza di dare un impulso forte alle opere pubbliche in questo Paese. Sono lieto di questa presa di posizione che condivido profondamente". Lo ha detto il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti a margine di una conferenza stampa a Genova / Courtesy Giuseppe Sciortino Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev