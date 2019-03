Settimana dei Musei, Bonisoli: “L'anno prossimo vorrei più giorni gratuiti”

(Agenzia Vista) Milano, 08 marzo 2019 “Il nostro obiettivo è superare un modello di domeniche gratuite che aveva un grosso pregio ma aveva un paio di limitazioni, cioé che erano giornate fisse in tutta Italia, quindi odurante la domenica gratuita era difficile entrare al museo, abbiamo aumentato le giornate, l'anno prossimo vorrei avere ulteriori giorni gratuiti in più, alcune domeniche”. Lo ha detto il ministro dei Beni Culturali Alberto Bonisoli a margine della sua visita al Cenacolo Vinciano di Milano in occasione della Settimana dei musei Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it