Trivelle Basilicata, Costa: "Firmerò protocollo dopo le elezioni regionali"

Hannah Roberts: Code your future aprirà a Roma a inizio maggio

Roma, 7 mar. (askanews) - Hannah Roberts - giornalista freelance e coordinatrice italiana di Code Your Future - spiega in un'intervista ad askanews come opererà a Roma il programma di coding gratuito di 6 mesi rivolto ai rifugiati, richiedenti asilo e cittadini in difficoltà economica. Programma nato nel 2016 in Gran Bretagna. "Code Your Future aprirà a Roma per la prima volta a inizio maggio. Le ...