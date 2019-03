(Agenzia Vista) Napoli, 07 marzo 2019 Donne, Peluso (Sud Protagonista): "No a riapertura case chiuse, reclusione per i clienti" "No a riapertura case chiuse, reclusione per i clienti". Queste le parole di Gabriella Peluso, dirigente nazionale di Sud Protagonista a margine della conferenza stampa di questa mattina per annunciare le iniziative per la Giornata internazionele della Donna. AM News Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it