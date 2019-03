R. Cittadinanza, le persone in coda al Caf a Milano: “Speriamo che ora cambi qualcosa”

Furti d'auto, colpita rete Italia-Malta-Libia

Ragusa, 6 mar. (askanews) - Rubavano le auto in Italia per poi piazzarle al mercato nero in Libia passando da Malta. Con l'operazione "Coast to Coast" la Polizia di Stato di Ragusa ha portato a termine una complessa attività d indagine su tre diverse associazioni per delinquere transnazionali specializzate in riciclaggio, furto e ricettazione di veicoli commerciali. Durante l'attività ...