Tensione tra Pd e FI su cori contro Nassirya durante discussione su legittima difesa

(Agenzia Vista) Roma, 05 marzo 2019 Un arma che serve per difendersi e buona il deputato di FI Silli in Aula su legittima difesa Nell'Aula della Camera dei deputati la discussione della proposta di legge di Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di legittima difesa. Il deputato di Forza Italia, Giorgio Silli, in Aula: "Al Pd, che parla di una sedicente intenzione, da parte ...