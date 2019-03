Tutti vogliono un selfie con Salvini, anche i turisti giapponesi

Indonesia, coppie non sposate frustate in pubblico

Banda Aceh, 4 mar. (askanews) - Frustati pubblicamente per una relazione al di fuori del matrimonio. E' accaduto in Indonesia, nella provincia di Aceh, dove sei coppie sono state punite in piazza, su un palco allestito per l'occasione di fronte a un pubblico composto da passanti, curiosi e giornalisti. La fustigazione è abbastanza comune in questa regione dello stato del sudest asiatico a ...