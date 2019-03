Reddito cittadinanza, Soldini (Caf): "Si può richiedere ai Caf, 6 marzo no Armageddon"

(Agenzia Vista) Roma, 04 marzo 2019 Reddito cittadinanza Soldini Caf Si puo richiedere anche ai Caf 6 marzo no armaggeddon non c e fretta La conferenza stampa in seguito all'Assemblea Caf che ha approvato la convenzione con l'INPS per il reddito di cittadinanza. Mauro Soldini, coordinatore della consulta dei Caf, a margine dell'evento: "Non venite tutti il 6 marzo, ci sono i tempi per presentare la domanda. Abbiamo tempo fino al 15 aprile per inviarla all'Inps e l'Inps ha tempo fino a fine aprile per segnalare le anomalie". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev