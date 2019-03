(Agenzia Vista) Roma, 04 marzo 2019 03-03-19 Zingaretti Grazie all Italia sono contento che abbiamo vinto un altra volta Nicola Zingaretti è il nuovo segretario del Partito democratico. "Vogliamo offrire al Paese un nuovo Pd" e due saranno le parole d'ordine "Unità e cambiamento" ha detto nel suo intervento dopo la vittoria: "Faro' di tutto per essere all'altezza. Apriremo una nuova fase costituente per un nuovo Pd, che dovra' avere dei segnali chiave e che consideri tanti uomini e tanti ragazzi che vogliono essere accanto a questo progetto. Costruiremo nuovi forum, nuove strutture nel territorio, chiamando chi lavora e chi no, chi soffre e proporremo un nuovo Pd baricentro di una nuova fase di democrazia in Italia. Chiameremo imprenditori che hanno trovato le porte delle nostre sedi chiuse. Spalanchiamo tutto" e ha aggiunto "Ho sentito sempre la stessa frase, da Bolzano a Catania: 'Nicola torniamo ma non commettiamo errori, Nicola e' l'ultima spiaggia'. Noi abbiamo smentito le previsioni piu' angoscianti di chi aveva scritto le orazioni funebri. Abbiamo segnato un passo per una rigenerazione democratica dell'Italia che dobbiamo ricostruire all'insegna dell'unita' e del cambiamento per guardare al futuro" Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev