Calenda e le ciambelle per Gentiloni con la dedica "daje Paolo, un po' di zuccheri"

(Agenzia Vista) Roma, 03 marzo 2019 Calenda e le ciambelle per Gentiloni Al via le primarie del Pd per scegliere il nuovo segretario che guiderà il partito. Gli elettori potranno scegliere fra Nicola Zingaretti, Maurizio Martina e Roberto Giachetti. Carlo Calenda, scruatore a piazza del Popolo, ha inviato due ciambelle fritte all'ex presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, con tanto di dedica "daje Paolo, un po' di zuccheri" Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev