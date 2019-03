(Agenzia Vista) Napoli, 03 marzo 2019 Primarie Pd, i napoletani vogliamo il vero cambiamento contenti di poter partecipare Lunghe code a napoli per votare alle primarie del Partito Democratico. Tempi lunghi per accedere ai seggi ma le persone restano in fila disciplinatamente attendendo il loro turno. "Vogliamo il vero cambiamento, contenti di poter partecipare". Questa la voce dei partecipanti. AM News Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev