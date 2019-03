(Agenzia Vista) Roma, 03 marzo 2019 Primarie Pd il voto di Zingaretti Al via le primarie del Pd per scegliere il nuovo segretario che guiderà il partito. Il candidato Nicola Zingaretti vota al gazebo di piazza Mazzini: "Sono contento di queste lunghe file in tutti i combini, e' una risposta meravigliosa. Io avevo chiesto fiducia e passione per cambiare. Mi pare che questo messaggio sia arrivato. Ora tocca a noi non tradire la fiducia degli italiani e se toccherà a me giuro che non la tradirò mai. Credo che sia il tempo di ricostruire e il tempo di cambiare quello che serviva era questa grande presenza degli italiani. Già cosi', grazie a tutti quanti stanno partecipando. Di fronte a problemi immensi mi sono buttato nella. Mischia per dimostrare che il Pd deve cambiare ma e' l'unica risorsa dell'Italia per l'alternativa. Il governo come unica ricetta degli italiani offre l'odio e la divisione" Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev