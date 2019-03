Primarie, Giachetti: "Se non vinco non me ne vado, ma se ci si allea con il M5s tolgo il disturbo"

(Agenzia Vista) Roma, 02 marzo 2019 Primarie, Giachetti se non vinco non me ne vado, ma se si apre al M5s si' Il candidato alla segreteria del Partito Democratico Roberto Giachetti chiude la campagna elettorale a Roma all'evento "Avanti Europa". Presenti Anna Ascani e Carlo Calenda. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev