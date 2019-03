(Agenzia Vista) Roma, 02 marzo 2019 02-03-19 Vista la Settimana in 2 minuti - Lunedì 25 febbraio - Regionali Sardegna, vince il candidato di centrodestra Christian Solinas - Martedì 26 febbraio - Di Maio lancia la riorganizzazione del M5s - Mercoledì 27 febbraio - Il Senato approva il Decretone - Giovedì 28 febbraio - Giovedì Grasso a Venezia, sfilata di maschere in Piazza S.Marco - Venerdì 1 marzo - Le Frecce Tricolori nel cielo di Trieste per il battesimo di Costa Venezia Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev