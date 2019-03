(Agenzia Vista) Maryland (USA), 01 marzo 2019 Cpac 2019, tutti in fila per una foto ricordo sulla riproduzione del podio di Trump Al Cpac 2019, la Conservative Political Action Conference che si sta svolgendo a National Harbour, nel Maryland, una delle "attrazioni" principali, a contorno dell'evento, è la riproduzione del podio adibito alle conferenza stampa del presidente degli Usa alla Casa Bianca. In tanti in fila per potersi scattare una foto ricordo. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it