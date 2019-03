Le Frecce Tricolori nel cielo di Trieste per il battesimo di Costa Venezia

In anteprima il nuovo singolo di Cristina Cafiero "Anime"

Milano, 2 Mar. (askanews) - In anteprima il video di "Anime", il singolo di Cristina Cafiero, che lancia il suo Ep in uscita in questi giorni. Prodotto dalla stessa artista e caratterizzato dal suo forte timbro vocale, il brano, qui un ampio stralcio del video, racconta una storia d amore tra le difficoltà che la vita ci pone ogni giorno, in un rapporto che non ha bisogno di grandi gesti o di ...