Carnevale, i carri allegorici sbarcano al Lido di Venezia

Meloni al Cpac2019 con il badge "Brothers of Italy", ma anche no

(Agenzia Vista) Washington, 01 marzo 2019 Meloni al Cpac 2019 a Washington Qui siamo Brothers of Italy "Brothers of Italy", Giorgia Meloni mostra il badge per il Cpac 2019, la Conservative Political Action Conference, in cui c'è scritto il nome del suo partito "Fratelli d'Italia" in inglese. La Meloni ha scherzato con il parlamentare di FdI la Carlo Fidenza, sul suo badge c'è scritto "Fratelli ...