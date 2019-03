(Agenzia Vista) Alaska, 01 march 2019 Trump in Alaska ricorda il nonno: "Ha cercato l'oro qui per anni ma non l'ha mai trovato" "Mio nonno è stato diversi anni in Alaska alla ricerca d'oro, ma non lo ha mai trovato". Queste le parole di Donald Trump, presidente Usa, durante l'incontro con le truppe in Alaska avvenuto per lo scalo di rifornimento dell'Air Force One. courtesy_White House Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it