Meloni a New York sulla Tav: "Vista da qui discussione Tav sembra ancora piu' surreale"

(Agenzia Vista) New York, 01 marzo 2019 Meloni a New York vista da qui discussione sulla Tav sembra ancora piu' surreale Giorgia Meloni in visita negli Stati Uniti, a New York per partecipare all'incontro del Council Italia - Usa "A Common Future" e poi a Washington per partecipare all'incontro dei conservatori, unica relatrice italiana inviata alla convention che vede la partecipazione del Presidente Donald Trump. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev