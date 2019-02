(Agenzia Vista) Napoli, 28 febbraio 2019 Renzi: "I miei genitori? Non sono un robot, soffro con loro ma crediamo nella giustizia" "Io non sono un robot, sto soffrendo con loro. Ma sono anche un uomo politico e noi crediamo nella giustizia". Queste le parole di Matteo Renzi a margine della presentazione del suo libro al Circolo Politecnico. AM News Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it