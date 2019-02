(Agenzia Vista) Hanoi, 28 febbraio 2019 Vertice Usa - Corea del Nord, Trump: "Relazioni tra i due Paesi non sono mai state così buone" "La discussione è andata molto bene e i rapporti tra i due Paesi non sono mai stati così buoni". Queste le parole di Donald Trump, presidente degli Stati Uniti, durante l'ultimo meeting con il leader nordcoreano, Kim Jong-un, prima della fine del vertice in Vietnam. courtesy_White House Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it