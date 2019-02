(Agenzia Vista) Hanoi, 28 febbraio 2019 Vertice Usa - Corea del Nord, Kim Jong-un: "Sono pronto per la denuclearizzazione" "Se sono pronto per la denuclearizzazione? Non sarei qui altrimenti". Queste le parole di Kim Jong-un, leader della Corea del Nord, rispondendo a un giornalista prima dell'ultimo incontro bilaterale con il presidente Usa Donald Trump, in Vietnam. fonte Casa Bianca Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it