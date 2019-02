Carnevale a Venezia, la Ballata delle Maschere con il 'taglio della testa al toro'

(Agenzia Vista) Venezia, 28 febbraio 2019 La Ballata delle Maschere organizzata dalla “Compagnia L’Arte dei Mascareri”, sfila per Venezia con il Toro, i 12 pani e i 12 porci. Lo spettacolo riprende l’aneddoto nel giorno di Giovedì Grasso del 1162 in cui si celebrava la vittoria del doge Vitale Michiel II sul Patriarca Ulrico di Aquileia con i 12 Feudatari ribelli. In memoria del tentativo di insurrezione soffocato nel sangue, ogni anno anche i successori del Patriarca dovevano inviare in dono e a risarcimento al Doge in carica un toro 12 pani e 12 porci ben pasciuti. Il toro-Patriarca con i 12 Porci-Feudatari venivano messi allo scherno della pubblica piazza con un rituale che prevedeva al suo culmine lo spettacolare taglio della testa del toro , da qui il detto tutto veneziano “Tagiar la testa al toro “ che significa chiudere la faccenda definitivamente, anche sinonimo di soluzione rapida, secca anche se dolorosa. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev