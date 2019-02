(Agenzia Vista) Roma, 28 febbraio 2019 Messa in sicurezza,Toti: "Soldi ci sono, far aprire i cantieri in tempi rapidi" Il presidente della Liguria, Giovanni Toti, al termine dell'incontro a Palazzo Chigi con il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e i governatori delle regioni. "I soldi ci sono, si tratta ora di trovare le misure, come abbiamo chiesto al presidente del consiglio, perché possano essere fatte le progettazioni e possano essere aperti i cantieri in tempi più rapidi di quanto avviene in Italia perché troppo spesso i fondi ci sono, ma i cantieri non si aprono. Questo è il vero problema di questo Paese" Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev