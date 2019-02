(Agenzia Vista) Roma, 28 febbraio 2019 Ambiente, Bonaccini: "Conte ci ha garantito strumenti per realizzare le opere, aspettiamo i fatti" Il presidente dell'Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, al termine dell'incontro a Palazzo Chigi con il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e i governatori delle regioni. "Abbiamo detto bene agli stanziamenti per le emergenze pregresse che attendevamo. Abbiamo però bisogno che ci venga permesso di fare le strutture di progetto. Abbiamo trovato la disponibilità del premier di poter utilizzare gli strumenti, attraverso un decreto, per realizzare le opere. Si tratta di capire quando e come verranno messi a disposizione". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev