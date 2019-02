(Agenzia Vista) Roma, 28 febbraio 2019 Terrorismo, Conte: "Minaccia jihadista non esaurita, rischio zero non esiste" "Minaccia jihadista non esaurita, rischio zero non esiste". Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel suo intervento alla presentazione della "Relazione sulla politica dell'informazione per la sicurezza", curata dal Comparto Intelligence e relativa al 2018. Fonte: Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it