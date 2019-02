Giovedì Grasso a Venezia, sfilata di maschere in Piazza S.Marco

Boschi: "Rinvio a giudizio Laura Bovoli? Processi si fanno in tribunale non nei talk show"

(Agenzia Vista) Napoli, 28 febbraio 2019 Boschi Rinvio Laura Bovoli processi si fanno in tribunale non nei talk show "Rinvio a giudizio Laura Bovoli? Processi si fanno in tribunale non nei talk show". Queste le parole di Maria Elena Boschi a margine della presentazione del libro di Matteo Renzi al Circolo Politecnico. AM News Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it