USA-Nord Corea, Trump: "Con Kim colloqui produttivi ma deciso di non firmare niente" SOTTOTITOLI

(Agenzia Vista) Hanoi, 28 febbraio 2019 "Riguardo alla Corea del Nord, credo sia stato un incontro davvero produttivo, abbiamo pensato, io e il Segretario di Stato Pompeo, che fosse meglio non firmare niente. Abbiamo trascorso tutto il giorno con Kim Jong-Un, che è davvero un personaggio. La nostra relazione è forte ma per questa volta abbiamo deciso di non scegliere per nessuna delle opzioni che avevamo e vedremo cosa succede. Sono stati due giorni interessanti e produttivi ma a volte bisogna solo camminare e questa è una di quelle volte.” Così il presidente Usa, Donald Trump, nella conferenza stampa dopo la conclusione anticipata del summit con il leader nordcoreano a Hanoi, in Vietnam. Fonte: The White House Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev