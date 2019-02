Europee, Gentiloni: “Aprire a sinistra? What do you mean?”

(Agenzia Vista) Milano, 27 febbraio 2019 “Cerchiamo di fare una lista con tanti orientamenti diversi, sarebbe bello riuscire a sviluppare l'idea di Calenda dei progressisti europeisti, di questa lista ci potrebbe essere spazio per Pisapia”. Lo ha detto l'ex presidente del Consiglio Paolo Gentiloni a margine dell'incontro a Milano con Marco Minniti Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it