(Agenzia Vista) Roma, 27 febbraio 2019 Infrastrutture, Pisicchio (Pres Anceoferr): "Investire in prevenzione signfica risparmiare" "Investire 10 miliardi in prevenzione significa risparmiarne 30 nei prossimi 10 anni, ma per fare ciò bisogna avere uno sguardo verso il futuro". Queste le paole di Pino Pisicchio, presidente di Anceferr, intervistato a margine del convegno Ancefer a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it