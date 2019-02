(Agenzia Vista) Roma, 27 febbraio 2019 PD, Orlando: "Renzi a Napoli? Fa campagna per se stesso, per le primarie la fanno i tre candidati" "Renzi a Napoli? Fa campagna per se stesso, per le primarie la fanno i tre candidati". Queste le parole di Andrea Orlando, giunto a Napoli per sostenere la candidatura alle primarie di Nicola Zingaretti. AM News Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev