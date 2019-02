Brexit, May: "Parlamento potrà votare su breve rinvio divorzio" SOTTOTITOLI

(Agenzia Vista) Londra, 26 febbraio 2019 "Voglio rassicurare il Parlamento prendendo tre impegni. Primo, terremo un secondo voto entro il 12 Marzo; secondo , se il Governo non ottiene l'approvazione entro il 12 Marzo, presenteremo un emendamento da votare al più tardi il 13 Marzo per chiedere al Parlamento se appoggia l'uscita dall'Ue senza un accordo e un quadro delle relazioni future il 29 Marzo. Il Regno Unito lascerà l'Ue senza un accordo se c'è un consenso nel Parlamento per tale risultato. Terzo, se il Parlamento rifiutasse sia di uscire dall'Ue con l'accordo negoziato sia di uscire il 29 Marzo senza accordo, il 14 Marzo il Governo presenterà una mozione per richiedere una piccola estensione dell'Articolo 50. Se il Parlamento votasse a favore dell’estensione, si chiederà l'approvazione dall'Ue per cambiare la data dell’uscita”. Queste le parole del primo ministro britannico, Theresa May, intervenendo alla Casa dei Comuni a Londra. Fonte: Parliamentlive tv Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev