Giulia Sarti autosospesa da M5S: "Perdonata, stanno valutando le cose, per ora sono rientrata''

Giulia Sarti perdonata dal M5S Per ora sono rientrata ma stanno valutando le cose Giulia Sarti, la deputata che si era autosospesa dal Movimento 5 Stelle per un mancato versamento dello scandalo rimborsopoli. La Sarti rientrata nel gruppo ha anche partecipato all'assemblea degli eletti che si è tenuta all'Hotel Parco dei Principi. Così la neo eletta fermata dai giornalisti fuori da Montecitorio: ''Stanno valutando le cose, per ora sono rientrata. Poi ovviamente decideranno se eventualmente ci sarà una sanzione, decideranno i probiviri andando avanti'' La Camera dei deputati è composta globalmente da 630 deputati, di cui 618 eletti in Italia in circoscrizioni regionali e sub-regionali di lista. Insieme al Senato della Repubblica costituiscono il Parlamento italiano, e lavorano secondo il sistema bicamerale perfetto, ovvero svolgendo le medesime funzioni legislative e consultive ma in luoghi e tempi separati.