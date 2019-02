(Agenzia Vista) harm-el-Sheikh, 25 febbraio 2019 "Lo spoglio è iniziato adesso. Attendo prima di conoscere i risultati, non faccio valutazioni ora. In ogni caso direi di non enfatizzare il ruolo di elezioni regionali, che saranno spunto per dibattito politico nazionale ma dagli esiti non credo ci saranno conseguenze per il governo nazionale”. Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte a margine del vertice Ue-Lega araba a Sharm-el-Sheikh. Fonte:Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev